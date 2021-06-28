خروج آخر حالة كورونا من مستشفى سوهاج التعليمي

أعلنت إدارة مستشفى سوهاج التعليمي، اليوم الاثنين، عن خروج آخر مصاب بفيروس كورونا، من قسم العزل بالمستشفى، في مؤشر جديد على انحسار الإصابات بالفيروس مع قرب انتهاء الموجة الثالثة من الجائحة.

ونشر المستشفى، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه آخر مصاب بفيروس كورونا أثناء مغادرته المستشفى، حيث حرص على تقديم الشكر للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، على ما قدموه له من رعاية طبية خلال فترة تواجده.

وقال «جمال الدرملي محمدين»، 64 سنة، موظف بالمعاش، يقيم قرية «أولاد عزاز»، مركز سوهاج، بعد تماثله للشفاء وخروجه من مستشفي سوهاج التعليمي، كآخر مصاب بفيروس كورونا بالمستشفى، إنه دخل المستشفى التعليمي مصاباً بكورونا، ولم يكن يتوقع أن يكون هناك مستشفى في سوهاج، يقدم له رعاية طبية فائقة، ولم يكن يتوقع تلك المعاملة من الأطباء والتمريض والعاملين بالنستسفى.

وأضاف «محمدين» أن الجميع تعامل معه داخل المستشفى باهتمام كبير، ولم يلمس أي نوع من التقصير معه أثناء تواجده بقسم العزل، مشيراً إلى أن المستشفى كان على قدر كبير من النظافة.

وأشار إلى أنه كان يخشى مطالبته بدفع مبالغ مالية كبيرة للمستشفى التعليمي، نظير الخدمات التي تم تقديمها له، مما يضطره إلى بيع «البقرة» الوحيدة، التي يمتلكها، إلا أنه فوجئ بأن كل الخدمات المقدمة له مجانية، لم يدفع جنيهاً واحداً في تكاليف العلاج، موضحاً أن مستوى الرعاية الطبية التي تلقاها أثناء تواجده بالمستشفى «راقية جداً، كالتي يشاهدها في الأفلام فقط»، واختتم قائلاً: «تحيا مصر.. تحيا مصر».

كما قدم «محمدين» الشكر للدولة لاهتمامها الكبير بالقطاع الطبي، وتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي كورونا وتقديم خدمات طبية متميزة ولائقة للمواطنين، خاصةً البسطاء منهم.