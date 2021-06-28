استعرضت وزارة الصحة والسكان، طريقة الاستعلام عن موعد الحصول على لقاح كورونا، ودشنت الوزارة موقع تسجيل لقاح كورونا، التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على الموقع للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مطمأنة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا وقالت في تقرير رسمي لها، إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر.

طريقة الاستعلام عن موعد الحصول على لقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، طريقة الاستعلام عن موعد الحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى إنها تكون من خلال رسالة نصية تقوم وزارة الصحة والسكان بإرسالها على الهاتف المحمول الذي تم إدخاله من قبل المواطن الراغب في الحصول علي اللقاح عند قيامه بالتسجيل على موقع لقاح كورونا، مشيرة إلى أن هذه الرسالة تفيد بموعد ومكان التطعيم.

وحددت وزارة الصحة والسكان خطوات التسجيل على موقع لقاح كورونا وجاءت على النحو التالي:

أولا- الدخول على رابط موقع لقاح كورونا:

- يقوم المواطن بإدخال الاسم الرباعي.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- وبعد ذلك إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- وعلى المواطن تدوين الكود في الخانة المحددة.

- ثم استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن في حال وجود مرض معين حتى لا يتأثر سلبيا من أخد لقاح كورونا.

- على المواطن بعد ذلك استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح كورونا بالمجان من قبل وزارة الصحة والإسكان.

وطالبت الوزارة من المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس والحفاظ على استقرار المنحني الوبائي.