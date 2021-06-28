استشاري نساء وتوليد: برتوكول علاج «كورونا» آمن تمامًا خلال فترة الحمل

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد بالمركز القومي للبحوث، إن كل أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» آمنة تمامًا خلال فترة الحمل سواء المضاد الحيوي أو الفيتامينات أو الزنك أو أدوية السيولة مثل الأسبرين، موضحًا أن معظم السيدات الحوامل التي أصيبت بفيروس كورنا لم تصاب بمشاكل كبيرة، ولكن يجب الحذر وتناول أدوية السيولة، خاصة وأن نسبة حدوث تجلط السيدة الحامل المصابة بالكورونا تكون كبيرة.

وشدد «عباسي»، خلال حواره مع الإعلامية أمينة مهدي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، على ضرورة الاطمئنان على وزن الجنين خلال فترة الحمل، والحرص على عدم الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن الجهاز المناعي يكون ضعيفا بشكل كبير خلال فترة الحمل، مشيرًا إلى أن معظم المعلومات التي تقال من الحموات أو الأم عن الحمل خاطئة تمامًا، وفكرة تناول طعام كثير لأن الطعام يكون لشخصين أمر غير صحيح.

وأوضح أن الزيادة في الطعام الذي تحتاجه المرأة الحامل عن الطبيعية تبلغ حوالي 200 سعرة حرارية، « يعني لو أكلت موزتين خلاص»، كما أن بعض السيدات الحوامل يحصلن على معلومات خاطئة عن الحمل على الإنترنت، ومنها التوقف عن تناول الكالسيوم خلال آخر شهر، حتى لا تكبر حجم رأس الجنين، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، فالكالسيوم مطلوب طوال فترة الحمل للحفاظ على صحة الجنين والأم في نفس الوقت، كما ذكر أن العمل أثناء فترة الحمل ليس سهلا.

وأشار«عباسي» إلى ضرورة تناول أنواع معينة من النشويات لمد الجسم بالطاقة اللازمة، وتناول الطعام الصحي، خاصة وأن المرأة التي تعمل تستسهل تناول الوجبات السريعة بسبب عدم تواجدها في المنزل، كما أن الولادة الطبيعية لها العديد من المميزات، كونها تحدث بدون أي ألم، موضحًا أن 50% من السيدات بعد الولادة قد يحدث لهن بعض الاضطرابات النفسية، ولا توجد أي أسباب واضحة لهذا الأمر، وقد يكون ناتجًا عن اضطراب الهرمونات أو عدم النوم بشكل منتظم خلال الفترة الأخيرة.