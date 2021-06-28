حمو بيكا بعد قرار إيقافه: انتظروا مطعم «بيكا ساندوتش»

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن استعداده لافتتاح مطعم وكافيه، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر.

وكتب حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في أول تعليق له عقب صدور قرار وقفه عن ممارسة الغناء، قائلًا: «انتظرو افتتاح مطعم بيكا ساندوتش وكافيه بيكا في الإسكندرية عاصمة ذيد، سموحة محور المحمودية».

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد قرر في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأحد، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

وشمل القرار الصادر من نقابة الموسيقيين، قبل قليل، كلا من حمو بيكا، ومصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة.

وقالت مصادر من داخل النقابة لـ«الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

الموسيقيين تهاجم حمو بيكا: لا تتمسح بالنقابة

وشن طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد إعلانه استعداده لطرح مهرجان جديد بعنوان «رجعنا نشوط»، رغم قرار النقابة بمنع التعامل معه، ومنعه من الغناء، مؤكدًا أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن أسماء بعض أسماء مطربي المهرجانات بينهم حمو بيكا، ونص هذا البيان على منع التعامل معهم.

وأضاف «مرتضى»، أنه لا يصح أن يقوم أحد لا ينتمي لنقابة الموسيقيين بالغناء، فنقابة المهن الموسيقية، مثلها مثل النقابات الأخرى، متسائلًا: «هل ينفع يكون فيه طبيب مش عضو نقابة أطباء، أو مهندس مش عضو نقابة المهندسين»، مستطردًا: «مطرب المهرجانات حمو بيكا، شكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على السماح له بالغناء، وبعد ساعتين تلقت النقابة الكثير من الاتصالات، الكلام ده ما حصلش».

ووجه المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، حديثه لحمو بيكا: «الأخ حمو بيكا مش عضو في نقابة الموسيقيين، ولا ينتمي إليها، ولا يجب أن يتمسح بها، هناك قواعد للإنضمام للنقابة، فيه مرحلة تقديم أوراق، وحال اجتياز مرحلة الأوراق، هناك مرحلة الاختبار، وبعد اجتياز الاختبار يدخل مرحلة أخرى»، موضحًا أن نقابة المهن الموسيقية مثلها مثل أي نقابة أخرى، فالقوانين التي تضبط العمل داخل النقابات واحدة.