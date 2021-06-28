اتحاد الصناعات: درسنا أحوال صغار المستثمرين في قرار الحد الأدنى للأجور

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وممثل الاتحاد في المجلس القومي للأجور، إن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، شائك، ويهم العمال، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل 2400 جنيه، رغم أن العمال يحصلون في بعض القطاعات على رواتب أعلى من ذلك بكثير.

القدرة على الوفاء بالالتزامات

وأضاف «السويدي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، الاثنين، أنهم درسوا بعض القطاعات وأحوال صغار المستثمرين، وقدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات، وأي قطاع أو مصنع صغير في المناطق النائية لا يستطيع أن يفي بهذه الالتزامات، عليه تقديم طلب إلى المجلس وشرح ظروفه، لاتخاذ قرار مناسب يحافظ على المصنع، ويحاف على العمالة أيضا.

اجتماع للمجلس القومي للأجور

وقرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل، للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

صرف العلاوة الدورية

كما أقر المجلس، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءً من شهر يوليو 2021.