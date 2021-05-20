تعرف على تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد موافقة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتقرير الحد الأدنى للأجور الخاص بكل من الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة أو الهيئات العامة الاقتصادية.

في نقاط.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور

وكشف مجلس الوزراء، أمس، عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بـ«الحد الأدنى للأجور»، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن يصبح الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري المستحق لدى الموظف أو العامل، بداية من مطلع شهر يوليو 2021 كالآتي:

1 - للدرجة الممتازة أو ما يعادل هذه الدرجة 8400 جنيه.

2 - للدرجة العالية أو ما يعادلها 6000 جنيه.

3 - لدرجة مدير عام أو ما يعادلها 4800 جنيه.

4 - للدرجة الأولى أو ما يعادلها 4200 جنيه.

5 - للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها 3600 جنيه.

6 - للدرجة الثالثة أو ما يعادلها 3120 جنيهًا.

7 - للدرجة الرابعة أو ما يعادلها 2880 جنيهًا.

8 - للدرجة الخامسة أو ما يعادلها 2640 جنيهًا.

9 - للدرجة السادسة أو ما يعادلها 2400 جنيه.

قرارات مجلس الوزراء الجديدة

في سياق متصل، كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد أمس، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على 9 قرارات جديدة، والتي يأتي من أبزرها الآتي:

1 - إنشاء جامعة خاصة تحت اسم «جامعة الابتكار»، لا يكون غرضها بشكل أساسي تحقيق الربح، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان.

2 - إنشاء فرع من جامعة السويس في أبورديس، بحيث يضم الفرع 4 كليات.

3 - الموافقة لمحافظة المنوفية على أن تتصرف في قطعة أرض من خلال البيع من أجل إنشاء مصنع يختص بالشنط البلاستيك الصديقة للبيئة.

4 - التعاقد مع شركتين من أجل جمع المخلفات وأيضا تنظيف الشوارع في محافظة القاهرة.