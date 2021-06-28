البرلمان العربي يدين الهجوم الانتحاري على مركز عسكري وسط الصومال

أدان البرلمان العربي، اليوم الإثنين، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا عسكريا في بلدة «وسل» بإقليم «مدغ» في ولاية «جلمدغ» وسط الصومال.

وشدد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، على دعمه الكامل لجهود جمهورية الصومال المتواصلة لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، ومساندتها وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، وجهودها لتثبيت الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي والدول العربية، إلى دعم وتمكين مؤسسات الدولة الصومالية، خاصة الجيش الوطني الصومالي، في مكافحته لحركة الشباب الإرهابية وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تستهدف نشر العنف والخراب والدمار في البلاد.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه لقيادة وحكومة وبرلمان وشعب الصومال في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، وأطيب تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.