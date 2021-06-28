عاجل.. الحبس سنة لعاطل «عضّ» سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة بحلوان

قضت محكمة جنح حلوان، بمعاقبة عاطل، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بـ«عض» سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعدي عليها بالضرب والسب، في الطريق العام، يوم 11 أبريل الماضي، والتسبب في إصابتها بأنحاء متفرقة بالجسد.. كما شمل الحكم، إلزام المتهم بدفع مبلغ 3 آلاف جنيه كفالة، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل الشوربجي، رئيس المحكمة، وبحضور أحمد عصام وكيل النائب العام، وسكرتارية فتحي محمود.

بلاغ للشرطة

وتقدمت المجني عليها «نجوى» مع والدتها «أميمة» ببلاغ تلقاه منهما مأمور قسم شرطة حلوان، أفادا فيه بتعرض الأولى للضرب والسب والقذف من المتهم «محمود. ي» في الشارع العام، بسبب خلافات بينهما.

تقرير طبي

وخضعت المجني عليها لفحص طبي ظاهري، بأحد المستشفيات العامة لإرفاق التقرير في أوراق القضية، وأوضح التقرير أنه بالكشف الظاهري على المجني عليها، تبين أن بها كدمة شديدة حول العين اليسرى، مع تورم شديد وتجمع دموي أسفل الملتحمة، وكذلك كدمات بالساعدين.

آثار أسنان

كما تبين من الكشف الظاهري على المجني عليها، وجود كدمة شديدة في العضد الأيمن، مع وجود آثار أسنان بالجلد، كما تم عرضها على أخصائي رمد لاستكمال التقرير، وأوضح الكشف الطبي أن مدة علاجها أقل من 21 يوما، مالم تحدث لها مضاعفات.

إحالة للمحاكمة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فى القضية الماثلة، واستمعت لأقوال أسرة المجني عليها التي صممت على إتهام العاطل بالتسبب فى إصابتها والاعتداء عليها بالسب والقذف، وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح حلوان التي طرحت الدعوى على بساط البحث واستمعت لمرافعة النيابة العامة في القضية، ثم مرافعة دفاع المجني عليها وأخيرا المتهم، وبعد المداولة قانونا أصدرت بحقه الحكم المتقدم.