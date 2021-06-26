من «فرجة الكلية» لـ«النيابة العامة».. حكاية فتاة الفستان بجامعة طنطا

حازت قصة الطالبة حبيبة طارق زهران المعروفة باسم فتاة الفستان بجامعة طنطا وهي الطالبة بالفرقة الثانية في كلية الآداب جامعة طنطا، اهتمام الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث اهتم الكثيرون بشكوى الطالبة من تعرضها للتنمر والسخرية من قبل عدد من الملاحظين ومراقبات لجنة الامتحانات بالكلية.

فتاة الفستان بجامعة طنطا تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت فتاة الفستان بجامعة طنطا، حسب منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها فوجئت عقب أدائها الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، وأثناء خروجها من اللجنة، بقيام مسئولي المراقبة في اللجنة الخاصة بها وإحدى المراقبات بالتنمر عليها والسخرية منها بسبب ملابسها، رغم ارتدائها فستان طويل ومحتشم، وطال التنمر المدينة التي تسكن فيها، والاعتداء على حريتها الشخصية، ووصفت «فتاة الفستان بجامعة طنطا» ما حدث معها:«بقيت فرجة في الكلية بدون سبب».

وأعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، إحالة شكوى طالبة الفستان بجامعة طنطا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيالها، مما تعرضت له من بعض مراقبى لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي، وطالبت الجامعة الجميع بعدم التطرق للموضوع لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق واستبيان الحقائق كاملة.

وعلقت الكاتبة فاطمة ناعوت، على واقعة فتاة الفستان، من خلال تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الطالبة الجميلة حبيبة طارق طالبة كلية الآداب التي تم التحرش بها لفظيا والتنمر عليها من المراقبين أثناء تأدية الامتحان، بسبب ارتدائها هذا الفستان البسيط الجميل المحتشم، أقول لك: ارتدي يا ابنتي الحبيبة ما طاب لك من فساتين جميلة، ولا تلقي بالا بمرضى القلوب والعقول».

وخاطبت ناعوت الموظفين قائلة: «الست المراقبة التي قالت للطالبة حبيبة إنتي نسيتي تلبسي البنطلون، أقول لها: «الحقيقة حبيبة منسيتش تلبس البنطلون ولا حاجة، أنت اللي نسيتي تلبسي عقلك، ونسيتي تغسلي نفسيتك من الغل والتفاهة، وتضعي نفسك في طائلة القانون بتهمة التنمر والتحرش اللفظي، ومعلومة عابرة لحضرتك: البنطلون بيتلبس مع البلوزة يا فندم مش مع الفستان».