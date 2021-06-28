جامعة القاهرة: راعينا البعد الإنساني في أزمة الطالب فادي أيمن منصور

قال محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن موضوع الطالب فادي أيمن منصور، الطالب بالفرقة الثانية كلية طب قصر العيني، تم حله وقرر مجلس الجامعة القاهرة أن يكون هناك امتحان بديل للطالب في أقرب وقت، وكأنه لم يترك أي يوم، مشددًا على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المشاكل التي تواجه الجامعة.

مجلس جامعة القاهرة يوافق على إنصاف الطالب

وأضاف «علم الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين، أن مجلس الجامعة وافق بالإجماع على هذا القرار، موضحا أن الجامعة تأخذ عينات من الأوراق وتفحصها، ووجدت أن شهادات الطالب فادي أيمن منصور، غير صحيحة، وليست موجودة في قواعد بيانات الوزارة.

والد الطالب أثار الموضوع

وتابع علم الدين، أن الجامعة أبلغته ألا يأتي الامتحان لأنه من الناحية القانونية غير مسجل لديها، ووالده أثار الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم فحص الموضوع والسجلات، واكتشفوا أن هناك اسم متقارب حصل على درجات الطالب فادي، وأصبح الطالبان لديهما نفس الدرجات ولكن فادي ليس له أي أوراق.

الأمر ليس له علاقة بإدارة الجامعة

وشدد على أن هذا الأمر ليس له علاقة بجامعة القاهرة ولكن له علاقة بوزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الشخص الآخر الذي حصل على البيانات والدرجات اسمه «فادي منصور»، وليس «فادي أيمن منصور منصور»، موضحا أنه تم معالجة الأمر وإعادة الحق إلى الطالب المظلوم، مؤكدا أن الأمر لم يستغرق أكثر من يومين ونصف اليوم.

جامعة القاهرة تعتذر

وأوضح: «رغم إن دي مش مسؤوليتنا أنا بنقل اعتذار الجامعة لفادي وأسرته عن الأذى الذي حدث له».

مصادر بالتعليم تكشف درجات الطالب فادي أيمن

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن الطالب فادي أيمن، الذي اتهمته كلية الطب بجامعة القاهرة، بتزوير شهادة نجاحه في الثانوية العامة، لم يقم بتزوير النتيجة، وكل أوراقه صحيحة.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد التحري والتدقيق والاستفسار في الإدارة العامة للامتحانات، والكنترول التابع له الطالب وقت أن كان يدرس في الثانوية العامة، تبين حصوله على مجموع 405، من 410، وأن هناك موظف بالامتحانات هو من ارتكب الخطأ.