والد طالب طب القاهرة فادي أيمن منصور: «ما حدث جريمة وكارثة»

قال أيمن منصور، والد الطالب فادي أيمن منصور، الطالب بكلية طب قصر العيني، والذي أثيرت خلال الأيام الماضية، قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بتزوير شهادته الثانوية، إن ما حدث يعتبر جريمة وكارثة، مطالبًا بمنع الطالب الذي أخذ بيانات نجله من السفر.

مطالب بمنع الطالب الآخر من السفر

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين: «ذهبت إلى وزارة التربية والتعليم حيث استقبلني رئيس إدارة الامتحانات، وأخرج لي ملفًا، فادي فرج سعد سعيد عوض، ودي كارثة وجريمة، وأطالب بمنع هذا الطالب من السفر لأنه ممكن يسافر للخارج».

وكشف أن وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم تواصلا معه، لتأكيد عودة حق نجله.

جامعة القاهرة ترد حق الطالب وتعتذر

قال محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن موضوع الطالب فادي أيمن منصور، الطالب بالفرقة الثانية كلية طب قصر العيني، تم حله وقرر مجلس الجامعة القاهرة أن يكون هناك امتحان بديل للطالب في أقرب وقت، وكأنه لم يترك أي يوم، مشددًا على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المشاكل التي تواجه الجامعة.

وشدد على أن هذا الأمر ليس له علاقة بجامعة القاهرة ولكن له علاقة بوزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الشخص الآخر الذي حصل على البيانات والدرجات اسمه «فادي منصور»، وليس «فادي أيمن منصور منصور»، موضحا أنه تم معالجة الأمر وإعادة الحق إلى الطالب المظلوم، مؤكدا أن الأمر لم يستغرق أكثر من يومين ونصف اليوم، مضيفا: «رغم إن دي مش مسؤوليتنا أنا بنقل اعتذار الجامعة لفادي وأسرته عن الأذى الذي حدث له».

الطالب يرد على اعتذار جامعة القاهرة

من جانبه، علق الطالب فادي ايمن منصور، الطالب بكلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة، على اعتذار الجامعة له، بعدما ثبت حقه، وأن أوراقه ودرجاته صحيحة، قائلا: «أهم شيء لدي هو أن حقي اتثبت، لأنه استغرق يومين الناس كانوا شيفيني إني مزور، وأنا أصلا مظلوم، وعندما ذهبت إلى الشؤون القانونية في الجامعة قالولي: (شهادة الثانوية بتاعتك مزورة ومالهاش أصل في التربية والتعليم، وفيه طالب تاني خد رقم الجلوس، دخل بيها طب أسنان».