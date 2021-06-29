«العربية للتصنيع» تنتج أولى لوحات المرور المؤمنة محليا: «م ص ر 1»

أنتجت الهيئة العربية للتصنيع، أولى لوحات المرور المؤمنة محليًا بشكل تجريبي، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتصنيع تلك اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة بالاستعانة بالخبرة الألمانية في هذا الصدد.

وتتعاون «العربية للتصنيع»، حاليًا، مع شركة «تونجز ميدل إيست» الألمانية العالمية، بهدف إنشاء «الشركة العربية الألمانية للوحات المعدنية المرورية المؤمنة»، والتي ستُعرف اختصارًا باسم ACG، والتي ستتولى مسؤولية إنتاج «اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة» بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

تصنيع أولى لوحات المرور المؤمنة محلياً: «م ص ر 1»

وعملت «الهيئة» على تجهيز إحدى وحداتها لإنتاج «اللوحات التجريبية»، تمهيداً لبدء تصنيع تلك اللوحات بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، عقب تأسيس «الشركة الجديدة».

علامات على لوحات المرور المؤمنة لمنع تزويرها

وحملت «اللوحة التجريبية»، أرقام وأحرف «م ص ر 1»، رمزاً لتصنيع أولى اللوحات في مصر، ومن المُقرر أن يلحقها لوحات مرورية مؤمنة أخرى، وظهر على اللوحة أشرطة إلكترونية ملصوقة على اللوحات، وعلامات لتأمينها، ومنعها من «الغش والتزوير».

كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس، قد شهد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، توقيع عقود تأسيس «الشركة» مع رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية.

تصنيع اللوحات المرورية المصرية محلياً.. والتوسع في التصدير

ومن المُقرر أن تُلبي «العربية للتصنيع» عقب تأسيس «الشركة الجديدة» كافة احتياجات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من «اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة»، مع استهداف «الهيئة» تصدير اللوحات لدول عربية وأفريقية طبقاً لمتطلبات العميل في هذا الصدد.

وأكد «الفريق التراس»، في تصريحات على هامش توقيع عقد تأسيس «الشركة» قبل عدة أشهر، أن التصنيع سيتم وفق «معايير الجودة العالمية».

وتتولي الشركة الألمانية توفير الماكنيات وخطوط الإنتاج اللازم لعمل الشركة، لتكون أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال، مع تدريب المهندسين والفنيين المصريين على التكنولوجيا الحديثة وفقاً لمعايير «الثورة الصناعية الرابعة».

ويوضح رئيس «العربية للتصنيع»، أن عملهم على تصنيع تلك اللوحات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي في مختلف المجالات.