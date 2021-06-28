متحدث جامعة القاهرة: يجب تأمين إصدار الشهادات لعدم تكرار واقعة طالب الطب

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن مشكلة طالب كلية الطب أيمن فادي، تم حلها، مبينا أن الملابسات الخاصة بمشكلة الطالب وقعت خارج الجامعة، لافتا إلى أنه يتم مراجعة أوراق الطلاب كل فترة من قبل الإدارة العامة للامتحانات للتأكد من تخرج الطلاب من المدرس التي تقدموا منها للجامعة، وعندما تم إرسال بيانات الطالب، ردت المدرسة بأنها لا تمتلك بيانات لهذا الطالب، كما أن رقم الجلوس الخاص بالطالب حصل عليه شخص آخر.

وأضاف «علم الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن المدرسة أكدت تغيير بيانات صاحب رقم الجلوس لتكون مناسبة لشخص آخر وليس الطالب أيمن فادي، متابعا: «اللي يهمنا إن الطالب بعد ما عرف الأمر ده، آثار القضية على السوشيال ميديا هو ووالده، وجاب صورة من شهادته في الثانوية والمدرسة تعقبت الأمر، ولاقوا إن الطالب ناجح فعلا وحصل على المجموع اللي ساعدوا على دخول كلية الطب».

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنه يجب تأمين عملية إصدار الشهادات وإيجاد ضوابط حتى لا تتكرر هذا الواقعة، لافتا إلى أن إدارة الجامعة قررت عودة الطالب للدراسة، وعقد امتحان له في المادة التي تم منعه من دخوله، مشيرا إلى وجود اتصال بين وزير التعليم ووزير التعليم العالي لحل هذه الأزمة، لأن للقضية بعد إنساني أهم من البعد القانوني والتعليمي لها.