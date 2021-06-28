عاجل.. «البترول»: إرجاء إحلال المقطورات حتى يناير 2022

أعلنت الهيئة العامة للبترول، إرجاء إحلال المقطورات، ضمن مبادرة إحلال المركبات لمدة 6 أشهر، استجابة لأصحاب نحو 6000 مقطورة، حيث كانت قد قررت إحلال المقطورات والتريلات، ضمن المبادرة الرئاسية للإحلال حتي نهاية 30 يونيو الحالي، قبل أن ترجئ القرار حتى نهاية شهر يناير 2022.

وكانت الهيئة قررت عدم التعامل مع المقاطير الخاصة بنقل المواد البترولية للصالح العام، وحفاظا على الأرواح، وكان القرار سيحظر نحو 60% من المقطورات في مصر والاعتماد فقط على الجرارات بفنطاس.

وأشاد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بالقرار، مشيرا إلى أن قرار الإرجاء كان تنتظره 6000 مقطورة قبيل 30 يونيو.

وكشف بأن القرار جاء بعد عدة اجتماعات ومذكرات، تقدمت بها الشعبة، وطالبت فيها بمهلة من 3 إلى 5 سنوات لعملية الإحلال، لإيجاد آليه ترضي جميع الأطراف وتحقق الصالح العام.

وأفاد بأن أصحاب المقطورات بالقطاع، تضرروا من قرار الهيئة العامة للبترول الصادرة في 18 يناير الماضي، الخاصة بعمليات نقل الأسطوانات من داخل شركات البترول.

وأشار، إلى أن القرار يتضمن تحديث سيارات نقل الأسطوانات، وعدم دخول السيارات القديمة مقار شركات البترول لتحميل الإسطوانات، والتعاقد فقط بعد 30 يونيو المقبل مع سيارات نقل لها رأس وذيل فقط، بدلا من الجرار بمقطورتين، وأن تكون موديل لإتمام التعاقد.

وأوضح أن ما يقرب من مليار و600 ألف جنيه خسائر كان سيتكبدها أصحاب المقطورات بالقطاع حال تطبيق القرار «استبدال المقطورة» بنهاية شهر يونيو الجاري.

ومن جهته، رحب عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، بقرار الإرجاء مؤكدا أنه فرصة جيدة لتوفيق الأوضاع.