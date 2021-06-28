الامتثال لأمر الله وبر الوالدين.. داعية يستعرض فوائد الصلاة على النبي

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد عليه السلام، أمر المسلمين بالصلاة عليه، وهذا واضح في قوله «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى علي واحدة، صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة»، وفي لفظ آخر حلت له الشفاعة، وذلك خلال حواره في برنامج «البيه والهانم»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع رنا عرفة.

الصلاة على النبي يُعد امتثال لأمر الله

وأضاف «علي»، أن الصلاة على النبي لها فضل كبير، خلاف أنها تعتبر امتثال لأمر الله عز وجل، وهذا واضح في قوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، كما أن الصلاة على النبي عليه السلام تعني موافقة الله عز وجل وملائكته، وهذا واضح في قوله تعالى: «إن اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ »، موضحا أن صلاة الله تعني الثناء والرحمة للعباد، أما صلاة الملائكة فتعني الاستغفار، أما الصلاة من العباد، فتعني طلب الدعاء، وهذا واضح في قوله تعالى: «إنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ».

وأوضح الداعية الإسلامي، أن من يصلي على النبي محمد يصلي الله عليه عشر، ويرفعه 10 درجات في الجنة، ويزيل الله عنه 10 سيئات، كما أن ذكر الله أمر غير قاصر على عدد معين، «أنا أذكر ربنا زي ما أنا عايز، 1000 أو 200 أذكره زي ما انا عايز»، كما أن أحد فوائد الصلاة على النبي هي إعادة الروح للنبي مرة أخرى، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أحدٍ يُسلِّم عليَّ إلا ردَّ اللهُ عليَّ روحي حتى أردَّ عليه السلام».

الصلاة على النبي تُعني بر الوالدين

وأكد أن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، والسلام على رسول الله تعني طلب السلام لجسد الرسول حيًا أو ميتًا، وهذا ما كان يفعله الصحابة عندما كان حيًا، وبعد وفاته قاموا بالسلام عليه لطلب حفظ جسده، وشريعته وسنته، ومن يصلي على النبي محمد يعني البر بالوالد، وهذا واضح في قوله «مَا مِن أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ.. فإذا صل علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة»، ومن خلال الصلاة على النبي يتم ذكر أسم الوالد أمام النبي، وهذا من أعظم أنواع البر.