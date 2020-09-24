داعية إسلامي: لا يوجد دليل على لبس الجن للإنسان

نفى الدكتور عبدالشافي الشيخ، الداعية الإسلامي، ما يتردد من البعض عن "لبس الجن" للإنسان، مؤكدا أن هذا كلام خطير وليس له أي أساس من الصحة، وأن ما ذُكر في القرآن الكريم عن المس لا يوجد له أي دليل على أن الجن يدخل في جسم الإنسان، مثلما يعتقد البعض.

وأضاف "الشيخ" من خلال تقديمه حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع من خلال فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس، أن القرآن قد يشبه شيئا آخر، ولكن هناك غيبيات لا يراها الإنسان، ويتم ذكرها، هي موجودة بالفعل ولكن لا تُرى.

وتابع أن "من يزعم أنه رأى الشيطان فقط كذب، فكل هذه غيبيات لا يستطيع أحد أن يعرف عنها شيئا، فكلامنا ده فلان مثل الملائكة، هل فى أحد شاف الملائكة؟، طبعا لا، لكن ده على سبيل إنهم مخلوقات مباركة من الله".