المهندسين: دورات في البتروكيماويات ومنحة شباب مصر الرقمية أغسطس المقبل

تعتزم نقابة المهندسين إقامة عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة في شتى مجالات شعبها، ومن بينها دورة تدريبية تتناول كيفية تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لصناعة البتروكيماويات، حيث ناقشت عمل بروتوكول تعاون بينها وبين شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية «سيدبك» لتدريب طلبة كلية الهندسة داخل الشركة.

صناعة البتروكيماويات

ويأتي هذا البروتوكول المرتقب على خلفية زيارة أجراها وفد من شعبة الهندسة الكيميائية والنووية التابع لنقابة المهندسين أمس، حيث تمت مناقشة سبل التعاون المختلفة بين النقابة العامة للمهندسين وشركة سيدبك، كما أجرى وفد النقابة جولة ميدانية بالشركة، للتعرف عن قرب بأجهزة الإنتاج والتعبئة والتغليف.

سيدي كرير للبتروكيماويات

وتخلل اللقاء مشاهدة الفيلم التقديمي للتعريف بالشركة، وشرح يوضح مدى الاهتمام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المتوافقة مع القانون المصري والأكواد العالمية، بالإضافة إلى شرح تفصيلي للمراحل المتعددة لإنتاج منتجات الإيثلين والبولي إيثلين والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، ومدى أهمية المنتجات للسوق المحلي والسوق العالمي.

المعهد القومي للاتصالات

كما تشمل الدورات التدريبية لنقابة المهندسين أيضا دورة سيتم تنظيمها بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى إعلان فتح باب التسجيل للطلاب في «منحة شباب مصر الرقمية» من الجامعات والمعاهد العليا في جميع التخصصات، ومن المقرر أن يتم غلق باب التسجيل اليوم.

وقالت النقابة إن مزايا الالتحاق بالمنحة تشمل ما يلي:

- حضور لفروع المعهد بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات التالية ( المنوفية - الدقهلية - قنا - سوهاج- المنيا - اسوان)

- تمويل 100% من تكلفة التدريب.

- شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

- شهادات أكاديمية من الشركات العالمية (للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية).

- مكافأة تحفيزية شهرية.

وأشارت نقابة المهندسين إلى أن آخر موعد للتسجيل «بمنحة شباب مصر الرقمية» لشهر أغسطس، هو اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيه 2021، علما بأن بداية الدراسة بالمنحة الاحد الموافق 8 أغسطس 2021.