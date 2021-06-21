«المهندسين» تخاطب وزارة الصناعة للمساهمة في مبادرة السيارات الكهربائية

أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن نقابة المهندسين أرسلت إلى وزارة الصناعة ما يفيد باستعدادها للمساهمة في المبادرة الرئاسية لـ السيارات الكهربائية، منوهًا أنه يجرى التنسيق مع وزارة التضامن لعمل بروتوكول يخص المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يتيح لشباب المهندسين التعرف على ماهية المشروعات الصغيرة وكيفية القيام بها.

دورات تدريبية

وأوضح المهندس هاني ضاحي، بحسب ما أعلنته نقابة المهندسين في تقرير لها، أنه لن يبخل بالموافقة على عقد أي دورات تدريبية أو ندوات تطلبها اللجان المختلفة بالنقابة: «دعمًا للشباب وإضافة لمعلوماتهم الفنية وتأهيلهم لاختبارات مزاولة المهنة»، بحسب تعبيره.

ووفقا لما أعلنته النقابة، فإن النقيب وافق على أن تستكمل لجنتي الشباب والتدريب الجولة الثانية من المحاضرات، بالتعاون مع شركات متعددة الجنسيات، داعيا المهندسين للاشتراك فيها، للإطلاع على كل ما هو جديد في التخصصات الهندسية كافة.

كما وجه نقيب المهندسين الشكر للشركات المتعاونة، على منافستها في خدمة شباب المهندسين، ودعا القائمين على لجنتي الشباب والتدريب بعقد اختبارات فعلية في نهاية الدورات، مع تفعيل الحضور والغياب لأهمية هذه الدورات.

تكريم محاضري لجنة الشباب

وكان المهندس هاني ضاحي، قد كرم السبت الماضي برفقة المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، المدربين والمحاضرين المتعاونين مع لجنة الشباب بالنقابة العامة، وأثنى على الجهد الذي بذله كلا من لجنتي الشباب والتدريب بالنقابة العامة، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن كل الأنشطة بالنقابة كانت متوقفة الفترة الماضية، بسبب وباء كورونا، وعوض هذا التوقف بالطرق التكنولوجية.

وقال نقيب مهندسي مصر: «شهدت الفترة القليلة الماضية بدء النشاط بالنقابة من خلال اللجان والشُّعب، وأشكر لجنة الشباب على قيامها بعقد سلسلة من المحاضرات في التخصصات الهندسية كافة، وتنمية الموارد البشرية، في أثناء رئاسة المهندس أحمد حشيش للجنة الشباب، ما يصب في صقل مهارات ومعلومات المهندسين الشباب وحديثي التخرج والارتقاء بأدائهم وتأهيلهم إلى متطلبات سوق العمل».