صحفي كويتي: السيسي أنقذ مصر والوطن العربي في 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي الكويتي، فؤاد الهاشم، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أنقذ مصر من غطرسة الأمريكان، عندما بنى السد العالي، والآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنقذ مصر والوطن العربي، عندما تصدى للجماعة الإرهابية المخربية.

وأضاف «الهاشم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الاثنين، أن مصر هي «حجر الدومينو الكبير»، وإذا سقطت كانت ستسقط بعدها كل الدول العربية، وبالتالي فإن 30 يونيو ليست ثورة مصرية فقط، لكنها ثورة عربية أنقذت الوطن العربي والأمن القومي العربي برمته.

من جانبه، قال الدكتور منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب في فرنسا، إنه حتى هذه اللحظة هناك شعور بالفخر والسعادة والانتصار على الأخطبوط الإخواني الإرهابي، الذي كاد يُدخل مصر إلى حرب أهلية، ويقسمها إلى دويلات خدمة لمموليه، وفقا لمخطط مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي ما زالت مصر تتصدى له بجيشها ورئيسها وشعبها وشرطتها، فمصر ضربت موعدًا مع التاريخ في ثورة 30 يونيو 2013، وأزاحت الجماعة الإرهابية من على صدر الدول العربية.

وتابع «قفراش» في مداخلة مع نفس البرنامج: «إن شاء الله بلدي تونس تتبع مصر وما فعلته، لأنها ما زالت ترزح تحت الطغيان والظلم والديكتاتورية الإخوانية الإرهابية القاتلة والتي تذبح وتقتل وتفكك الشعوب من الداخل».

وأشار إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو في مصر شكل لحظة فارقة في الخروج من مخطط دموي كان يحاك لكل الأمة العربية كما حدث في سوريا وغيرها، وبدأ منذ 25 يناير في مصر، من أجل تفكيكها، ولكن مصر كانت سباقة إلى كشف هذا المخطط والتخلص منه، لأن الجماعة الإرهابية مثل السرطان ويجب التخلص منهم.