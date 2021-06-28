مجلس الدولة عن بروتوكول «العربية للعلوم»: السيسي وجه بالتحول الرقمي

كشف المستشار طه كرسوع، الأمين العام، والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، عن تفاصيل بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بميكنة المعلومات والتطور والتحول الرقمي في مصر بصفة عامة، ومجال التقاضي بصفة خاصة، لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الأنحاء.

وأضاف كرسوع، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذا البرتوكول جزء من اهتمامات عمل المجلس لتحقيق التحول الرقمي، سواء من خلال التعامل مع وزارة الاتصالات أو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باعتبارها جهة متميزة في أداء الخدمات والاستشارات الفنية، مشددًا على أن هذا البروتوكول يستهدف تدريب الكوادر مثل الأشخاص الذين سيتعاملون على النظم الرقمية بالإضافة إلى الدعم الفني للمجالات المتاحة من خلال هذا البروتوكول.

وحول افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز الوثائق المؤمنة في شهر إبريل الماضي، إذ سيطال هذا المركز شهادات الميلاد على سبيل المثال لتأمينها إلكترونيا، أوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة، أن هذا الأمر ومركز الوثائق المؤمنة أجزاء تكمل بعضها البعض لتحقيق الأمل في الانتقال إلى العالم الرقمي وترسيخ التحول الرقمي.

كان مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، قد جدد بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أمس، حول الدعم الفني لمشروعات التحديث الرقمية لنظم التقاضي عن بعد بمحاكم مجلس الدولة المختلفة، وفقا لبيان صادر عن المجلس.