وزيرة التعاون الدولي: محفظة المشروعات في مصر بلغت 25 مليار دولار

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر لديها تعاون ثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، ومع المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوربي للإعمار والتنمية، مشيرة أن مصر منفتحة على شراكات واتفاقيات دولية في جميع المجالات.

وأوضحت «المشاط» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن مصر أقامت 377 مشروعا مقسمين لمشروعات بنية تحتية ونقل ومشروعات طاقة متجددة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة مؤخرًا دأبت على صياغة المشروعات وتنفيذها، ما جعل دول العالم تتمنى التعاون مع مصر في هذه المشروعات.

وقالت «المشاط» إن محفظة المشروعات الجارية في مصر حاليًا بلغت قيمتها 25 مليار دولار، ويستفيد منها الكثيرون في محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الجانب السعودي لبحث المنحة الدوارة، التي تشمل أموال يجري استثمارها ويستفيد منها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك الوسيطة في محافظات الجمهورية.

وأكدت وجود تنوع كبير في المشروعات التي تشهدها مصر، مؤكدةً أن وزارة التعاون الدولي تعتبر حلقة الوصل بين الوزارات المختلفة والمجتمع الدولي والتعاون لإتاحة التمويل الموفر ومنخفض التكلفة ولديه فترات سماح طويلة، فالوزارة تقوم بتمويل القطاع الخاص، كما أن بعض المؤسسات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوربي والبنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية يمولون القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنها اجتمعت مع الغرف التجارية المختلفة مثل الغرفة التجارية الأمريكية والانجليزية والفرنسية لابلاغ شركات القطاع الخاص آليات التمويل المتاحة حاليًا، مشددةً على أن الجهات المانحة جهات شريكة وأن أي دولة تحصل على تمويلات من مؤسسات دولية تلتزم بمبادئ الشفافية والحوكمة.