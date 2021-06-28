المشاط: مصر تملك تجربة مهمة في التعاون الدولي وتنفيذ المشروعات الكبيرة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، إن لمصر تجربة هامة في التعاون مع العالم، وصيانة وتفيذ مشروعات هامة كمحطة بحر البقر لمعالجة المياه ومبادرة حياة كريمة ومحطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية، وجميعها مشروعات هامة وحساسة وساعدت على وضع مصر في مصاف الدول، موضحة أن مصر منفتحة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطبيق كل قواعد الشفافية والحوكمة.

وأضافت المشاط، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها ستقوم بإطلاق كتابها الذي يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي، يوم الثلاثاء المُقبل 29 يونيو، من كلية لندن للاقتصاد، وهي تجربة رائدة بمجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأوضحت أن الفاعلية الدولية تعقد لإطلاق الكتاب بمشاركة مينوش شفيق، مدير كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وأكدت المشاط، أن الكتاب سيُسلط الضوء على تدشين وزارة التعاون الدولي في إطارها المؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية لمصر، كما تم التأكيد في الكتاب على توطيد علاقات مصر الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما سيعد الكتاب ترويجًا عالميًا للتجربة المصرية الناجحة في العمل الإنمائي، وإتاحت تلك التجربة كمرجع للاستفادة منه على مستوى الدول النامية والناشئة الأخرى لتبادل المعرفة ونقل التجارب.

وأشارت إلى أن التمويل التنموي من أهداف التنمية المستدامة، للتعرف على المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار كل هدف، مؤكدة أنه سيتم إطلاق بث مباشر أثناء مناقشتها للكتاب في ذلك المحفل الدولي، وسيكون هناك نقاش مع المعنيين، وسيتم تلقي الأسئلة من قبل جمهور المشاهدين والرد عليهم.