كليب «لو كنت» لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني يحقق 43 مليون مشاهدة على «تيك توك»

احتفلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مع جمهورها بتحقيق كليب «لوكنت»، مع الفنان أكرم حسني 9 ملايين مشاهدة عبر «يوتيوب» و43 مليون مشاهدة عبر تطبيق «تيك توك».

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«لو كنت» من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج «أيديلوجي» للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

وتصدر الكليب تريند «يوتيوب» في 3 بلاد عربية هي مصر ولبنان والأردن، وتفاعل جمهور هيفاء وهبي بشكل كبير مع الكليب عبر تطبيق «تيك توك»، حيث تنشر بشكل يومي لقطات عبر «استوري إنستجرام»، لتفاعل الجمهور من الشباب والأطفال مع الأغنية خلال تطبيق «تيك توك».

وتقول كلمات الأغنية:

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي انا قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلاتمش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات

لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات