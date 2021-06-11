معلومات عن ابنة هيفاء وهبي بعد إعلان خضوعها لعملية جراحية

أعلنت منذ قليل زينب فياض، ابنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر صفحتها الشخصية على موقع «انستجرام»، خضوعها لعملية جراحية دون الإفصاح عن نوع العملية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، من داخل أحد المستشفيات بالكويت، وعلقت على الصورة قائلة: «وصار موعد العملية دعواتكم».

وانهالت تعلقات متابعيها بتمنيات بالشفاء العاجل، ولفت نظر الجميع غياب هيفاء وهبي والدتها عن التعليقات.

ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن زينب فياض ابنة هيفاء وهبي:

زينب نصر فياض هي من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها بنتان حفيدات هيفاء وهبي.

زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.

فضلت هيفاء وهبي فترة طويلة إخفائها لوجود ابنه شابة لها، ليعرف الجميع الموضوع بالصدفة بسبب إحدى الصحف اللبنانية.

كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.

زينب مهتمة بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «انستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بناتها معها خلال هذه الجلسات.

وكانت نشرت زينب فياض، عبر استوري الانستجرام الخاص بها، فيديو تعلن من خلاله إجراء عملية جراحية قالت فيه: «لم أخشى من إجراء العملية الجراحية ولم تتخيلوا مقدار سعادتي لإجراء العملية لأن الدكتور مريح، سبحان الله لم أخشى من العملية وتوكلي على الله».