لندن ترجح: تسريب وثائق سرية حول المدمرة «ديفيندر» خطأ فردي

رجح وزير بريطاني، أمس الاثنين، أن يكون تسريب الوثائق السرية التي احتوت معلومات بشأن مرور المدمرة البريطانية «ديفيندر» قبالة سواحل شبه جزيرة القرم خطأ فرديا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت موسكو، أعلنت في 23 يونيو الجاري، أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية، وهددت في وقت لاحق، بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود إذا وقع المزيد من الأعمال الاستفزازية قبالة «شبه جزيرة القرم» الروسية.

وأشارت روسيا، إلى إسقاط قنابل في طريق المدمرة البريطانية أثناء مرورها بالقرب من «شبه جزيرة القرم»، واعتبرت موسكو، الحادث توغلا في المياه الروسية واستفزازا موجها ضدها.

وقال وزير المشتريات الدفاعية البريطاني، جيريمي كفين، في خطاب ألقاه في «مجلس العموم»: «يبدو أن هذا خطأ، لا أريد ادعاء أي شيء قبل التحقيق لكن يبدو أن هذا خطأ يتحمل عنه المسؤولية شخص واحد».

«كفين»: الوثائق فقدت من مسؤول رفيع المستوى

وأشار كفين، إلى أن الوثائق تم فقدانها من قبل مسؤول رفيع المستوى أبلغ هو نفسه الوزارة بما حدث، وأضاف الوزير البريطاني: «أشعر بالأسف من حصول هذا الحادث، سيتم إجراء تحقيق دقيق».

وكانت بريطانيا، قالت في وقت سابق، إن المدمرة، أبحرت في المياه الأوكرانية وأن أي طلقات جرى إطلاقها كانت جزءا من تدريب مدفعي روسي تم الإعلان عنه مسبقا، نافية إسقاط قنابل.

وفي 27 يونيو الجاري، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن وثائق سرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية، متعلقة بخرق المدمرة البريطانية لحدود روسيا في البحر الأسود مؤخرا، عثر عليها في محطة حافلات في إنجلترا.

ورست المدمرة البريطانية، السبنت الماضي، في «ميناء باتومي» الجورجي على البحر الأسود.