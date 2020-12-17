روسيا تختبر نظاما جديدا لتتبع السفن في البحر الأسود

أعلن المعهد الروسي لأبحاث الاتصالات بعيدة المدى، اليوم، أنه يختبر حاليا أحدث نظام للإضاءة التلقائية، وتتبع سطح البحر الأسود.

وذكر المكتب الصحفي للمعهد: «تلقينا منظومة التتبع الجديدة وتمت تسميتها بـ (الاستراتيجية)، حيث تقوم الآن بمراقبة الوضع السطحي في البحر الأسود»، وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

وأضاف المكتب الروسي، أن «هذه المنظومة تستخدم أنظمة معلومات أوتوماتيكية أرضية وأقمار صناعية وبيانات من محطات رادار مختلفة وقنوات داخلية لنقل معلومات جسم الأسطول، وتتلقى معلومات من رادارات عبر الأفق قادرة على اكتشاف أهداف سطحية على مدى عدة مئات من الكيلومترات».

وأشار المعهد الروسي، إلى أن هذه المنظومة الاستراتيجية تتمتع كذلك بالقدرة على التفاعل الثنائي مع الوسائل والمنظومات التقنية التي تتلقى منها المعلومات.

ويتخصص معهد أبحاث الاتصالات بعيدة المدى في إنشاء محطات الرادار العسكرية، وطور نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي «فارونيج-دي أم» ومحطات «بودسونسا» و«كونتينير»، ورادارات أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت غير مرة أن سفن الاستطلاع والحرب التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، بما في ذلك المدمرات الأمريكية، التي تحمل صواريخ كروز، دخلت البحر الأسود، وتحاول الاقتراب من المياه الإقليمية لروسيا.