5 جنيهات ولا تخص السيارة.. تعرف على أقل غرامة في قانون المرور

على الرغم من تعدد العقوبات التي نص عليها قانون المرور الجديد 2021 بحسب طبيعة المخالفة والتي تصل إلى سحب الرخص وغرامة 500 جنيه تتضاعف حال تكرار المخالفة، نص القانون أيضا على مخالفة لا تتجاوز قيمة غرامتها 5 جنيهات، كما أنها لا تتعلق بالسيارة ولا بقائد المركبة، وفى سطور يسلط التقرير التالي الضوء على طبيعة هذه الغرامة.

غرامة 5 جنيهات في قانون المرور

وتناول قانون المرور الجديد 2021، في نحو 3 مواد من مواده ضوابط تتعلق بالمشاة بخصوص الالتزام بقواعد المرور والإشارات وتعليمات رجال المرور والأماكن المحظور فيها سير المشاة، كما حدد عقوبة مخالفات المشاة بغرامة قيمتها 5 جنيهات.

ونصت المادة رقم 63 من قانون المرور الجديد 2021 على: أنه على المشاة وقائدى جميع المركبات إلتزام قواعد المرور وآدابه واتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة وللمحافظ عند الإقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.

ضوابط المشاة في قانون المرور

وأكدت المادة رقم 64 من قانون المرور الجديد 2021 على أنه لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرورالضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة كما ينظم ويحدد أماكن الانتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة.

وتتولى هيئة السكك الحديدية بالإشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله إتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة.

عقوبة مخالفات المشاة في قانون المرور

وحددت المادة رقم 80 من قانون المرور 2021 عقوبة مخالفات المشاة بغرامة قيمتها 5 جنيهات وهي مخالفة لا تتعلق بالسيارة أو قائدها، حيث نصت على الآتي: دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرون جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات.

ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية.