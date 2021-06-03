شروط ورسوم ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد 2021

شهدت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة بشأن رسوم وشروط ترخيص الموتوسيكل، وهو ما تستعرضه «الوطن» من خلال هذا التقرير تحت عنوان رسوم وشروط ترخيص الموتوسيكل، وذلك في السطور التالية، بتوضيح رسوم ترخيص الموتوسيكل، وشروط ترخيص الموتوسيكل.

رسوم وشروط ترخيص الموتوسيكل

وعن شروط ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد، فهناك نحو 7 شروط يجب معرفتها لاستيفاء شروط استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية، كما يلي:

- ويأتي العمر ضمن شروط ترخيص الموتوسيكل، حيث يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

- أن يكون المتقدم لائق صحيا لقيادة «الموتوسيكل» وعدم وجود ضعف نظر أو إعاقة بدنية تتسبب في عدم قدرته على القيادة.

- أن يكون الشخص المتقدم حاصلا على شهادة دراسية أو محو الأمية.

- ومن بين شروط استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية، أنّه يجب شراء نموذج 265 من المرور التابع له.

- ومن ضمن شروط ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد، الحصول على شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

- كما تضمنت شروط استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية، الانتهاء من اختبار الإشارات الشفهية وكذلك العملي في المرور.

رسوم ترخيص الموتوسيكل

وعن رسوم ترخيص الموتوسيكل، فتقدر تكلفة رخصة قيادة دراجة نارية في عام 2021 بـ550 جنيها، منها نموذج 256 مرور بسعر 6.5 جنيه، وطابع شرطة بقيمة 15 جنيها.

قانون المرور الجديد 2021

ومن ضمن رسوم ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد، هناك نموذج اختبار إشارات بقدر بـ10 جنيهات، وكشف طبي بقيمة 285 جنيها، واستمارة بيانات تقدر بـ105 جنيهات، وملف وحافظة مستندات تقدر بـ35 جنيها.

وفي حالة الرسوب يعاد الاختبار بعد 3 أشهر، وحال الرسوب للمرة الثانية يعاد الاختبار بعد سنة، وحال النجاح في الاختبارات يتم استخراج الرخصة.

ومن ضمن الاوراق استخراج رخصة موتوسيكل أو الدراجة النارية الاستعلام الأمني ودفع الضريبة وصورة من البطاقة الشخصية.