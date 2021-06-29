موعد اختبارات القدرات لطلاب تمريض جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن إجراء اختبارات كلية التمريض في الجامعة، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل بدء أعمال مكتب التنسيق.

وأضاف في تصريح صحفي، أن الاختبارات ستجرى أيضا في كليات «السياحة والفنادق، والتربية الرياضية، والتربية بقسمي التربية الفنية والموسيقية والمعهد الفني للتمريض».

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب إجراء اختبارات القدرات قبل ترشيح الطالب للكلية بكليات «التمريض، السياحة والمعهد الفني للتمريض»، لافتا إلى أن اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الإلتحاق بكلية التمريض للعام الأكاديمي المقبل ستعقد بعد الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة مباشرة.

وأوضحت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، أن الاختبارات تشمل أربع اختبارات في اللغة الانجليزية ،السمات الشخصية، القدرات العقلية، المقابلة الشخصية.

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن موعد الإختبار سيتم إعلانه علي موقع الكلية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكلية التمريض .

شروط القبول بمدارس تمريض الإسماعيلية للعام الدراسى2021

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه تقرر استلام الملفات لدفعة جديدة بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، على أن يجري تقسيمها كمجموعات طبقا لأعلى الدرجات للشهادة الاعدادية من المجموع 280 وحتى 275 درجة اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 يوليو 2021، والأحد والاثنين كحد أدنى مرحلة أولى، وتُقَدَم طلبات الالتحاق للطلاب بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم النزول تباعا بالدرجات حتى استكمال العدد المطلوب.