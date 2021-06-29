8 أسباب لإقامة احتفالية شهر الحضارة المصرية في كندا

تنطلق فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري الذي تنظمه الهيئة الكندية للتراث المصري في كندا مع بداية شهر يوليو من كل عام، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يضاء فيها أعلى برج في كندا وهو «CN» بألوان علم مصر منذ 30 عامًا، يوم الجمعة المقبل.

وتحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على الاحتفال بشهر الحضارة المصرية في كندا، ونظرا لظروف جائحة كورونا المستجد تنفذ لقاءات افتراضية عبر «زووم ميتيج» مع الجالية المصرية بالدولة، والنائب شريف السبعاوي، عضو برلمان أونتاريو.

ويرصد التقرير التالي أسباب إقامة احتفالية شهر الحضارة المصرية بكندا:

1- التعريف بتاريخنا وحضارتنا التي نشأت على ضفاف النيل، وهناك رموز مصرية ناجحة في كل المجالات لا بد من الاستفادة منها كقوى ناعمة مصرية.

2- تعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم؛ لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

3- توجيه رسالة إلى المجتمع الكندي تشمل فنون وعلوم وعادات وتقاليد مصرية أصيلة؛ للتأكيد أن مصر قدمت إلى البشرية الكثير في كل المجالات.

4- إثبات الدور الفاعل لها داخل المجتمع الكندي على عدد من المستويات، وسعيهم الحثيث إلى أن أعلن برلمان أونتاريو في كندا شهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري.

5- إضاءة أعلى برج في كندا وهو «CN» بألوان علم مصر وقت غروب الشمس.

6- دعوة المنظمات الأهلية المصرية كافة بكندا، للمشاركة في الاحتفال.

7- بث عددا من الفاعليات واللقاءات الحصرية لرموز الفن والأدب والثقافة بمصر، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، طوال شهر يوليو.

8- 30 مؤسسة مصرية في كندا أعلنت استعدادها للمشاركة في الفاعليات، بما يسهم في إنجاح الفاعليات المختلفة، وخروجها في أرقى صورة تليق بمصر وحضارتها.