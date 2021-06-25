الهجرة تفتح باب التقديم في المركز الألماني المصري للتوظيف عبر 3 طرق

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، فتح باب التقدم للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك للشباب من كافة الأعمار، حيث يوفر المركز الألماني للشباب المصري معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني؛ كما يتعاون في توفير فرص للتدريب والتوظيف في ألمانيا وفقًا لاحتياجات السوق هناك، مما يتطلب التدريب على مهارات ضرورية للمتقدمين يوفرها المركز من خلال عقد الدورات التدريبية المختلفة، فضلا عن تقديم الاستشارات والنصائح اللازمة، في إطار تشجيع كل من يرغب في الهجرة على دراسة الإجراءات اللازمة واتخاذ السبل الآمنة والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة المهجر.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الهجرة أن المركز الألماني للتوظيف والهجرة الآمنة، ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ضمن مبادرة «مراكب النجاة» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتكليف من الحكومة الألمانية، وبالتعاون مع فريق محترف وواسع المعرفة هدفنا في المركز دعم التدريب والتطوير الذاتي للشباب المصري بجميع فئاته، وتقديم النصح والإرشاد بشأن العمل في مصر وألمانيا وتوفير فرص للعائدين من الخارج من خلال إعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعيا.

خطوات التواصل مع المركز الألماني المصري للهجرة

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج تم افتتاحه في نوفمبر الماضي، وهو مفتوح للجمهور ويتم العمل فيه على ثلاثة مجالات داخل المركز، المجال الأول فرص التدريب والتوظيف داخل ألمانيا، والثاني فرص التدريب والتوظيف داخل مصر، أما المجال الثالث مخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة النظامية، بالإضافة إلى تقديمه فرص للتدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا.

خطوات التقديم في المركز الألماني المصري للتوظيف والهجرة:

- التواصل مع المركز من خلال الاتصال على الرقم 0227519410

- إرسال رسالة عبر واتساب رقم 01202744565

- إرسال إيميل عبر الصفحة الرسمية للمركز من الأحد للخميس من 9:30 صباحاً لـ 3:30 عصرا، وسيتم الرد عليه.