التقديم على تلقي لقاح كورونا في مصر.. رابط الموقع وخطوات التسجيل

حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة بالتقديم لتلقي لقاح كورونا في مصر بالمنازل، ومنهم المصابين بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة.

ويتسائل الكثيرون عن كيفية التقديم على تلقي لقاح كورونا في مصر، وعن «رابط الموقع وخطوات التسجيل»، كي يتمكنوا من التسجيل على الموقع، ومن ثم الحصوا على لقاح كورونا.

وترصد السطور التالية رابط موقع التقديم على تلقي لقاح كورونا في مصر، بالإضافة إلى خطوات التسجيل على الرابط.

رابط موقع التقديم على تلقي لقاح كورونا في مصر

يمكنك التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» عبر الموقع الرسمي من خلال رابط التسجيل من هـنـــــا.

خطوات التقديم على تلقي لقاح كورونا في مصر

1- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الرابط بالضغط هـنــا.

2- اختيار الفئة المستهدفة.

3- ملء البيانات من الاسم والسن والتاريخ المرضي، والمنطقة المحددة لتلقي اللقاح، وتسجيل رقم الهاتف المحمول.

4- قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه، يدونه في الخانة المحددة.

5- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي «اختياريا»، أو أي شهادات مرضية للمواطن.

6- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص للحصول على اللقاح، ويصل أيضا في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

فئات التقديم على تلقي لقاح كورونا في مصر

يحدد الموقع الإلكتروني التي أطلقته وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا، 3 فئات يختار من بينها الراغب في التسجيل للحصول على اللقاح، وهي:

1- العاملون في القطاع الطبي.

2- أصحاب الأمراض المزمنة.

3- فئات أخرى.

وأوضحت الوزارة، أن لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعٍ للخوف أو التوتر، وتصل لأكثر من 86%، بينما تصل درجة فعالية لقاح سينوفارم الصيني، إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس.