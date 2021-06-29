«جهاز العاشر من رمضان»: بدأنا في تسليم 792 وحدة سكنية بمشروع دار مصر

صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه نفذت أعمال تنسيق الموقع بمشروع عمارات الإسكان المتوسط «دار مصر»، المرحلة الثانية بحي شرق المال والأعمال بالمدينة، وجار تسليم الوحدات لمستحقيها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الوحدات السكنية بالمشروع بمساحات تتراوح من 100: 150 م2، وتسلم الوحدات كافة بالمشروع لمستحقيها كاملة التشطيب، وكذا أعمال تنسيق الموقع .

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم البدء في تسليم 792 وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمرحلة الثانية للفائزين بها، في منطقة شرق المال والأعمال بمدينة العاشر من رمضان، منوها إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع «العاشر من رمضان»، لإنهاء إجراءات البنك، ثم إلى جهاز المدينة بخطاب البنك، لمعاينة واستلام الوحدة، في الموعد المحدد له.