الخناقة على قرض.. «فيبي» قفزت من البلكونة وزوجها يتهم أسرتها بالنصب

تراشق اتهامات بين سيدة وزوجها في واقعة غريبة، بدأت باتهام فيبي عيد زوجها بتعذيبها لمدة 3 ساعات متواصلة، بسبب رفضها موافقته على ضمانه في قرض بقيمة 5 ملايين جنيه، ما أغضب الزوج الذي قيدها داخل غرفتها، واستمر في تعذيبها بالضرب مستخدمًا سلكا كهربائيا، وماء مغليا يسكبه عليها، أجبرها على القفز من شرفة المنزل بالطابق الثاني في قرية البانهوة الجديدة، مركز قنطرة غرب بالإسماعيلية، بحسب روايتها التي اختلفت تمامًا عما ذكره الزوج.

اتهامات فيبي لزوجها

كانت «فيبي» ذكرت في حديثها مع «الوطن»، أن إصابتها نتيجة التعذيب والقفز من شرفة المنزل وصلت إلى كسر في الحوض، و3 فقرات في القطنية، بغير الجروح والكدمات المتفرقة في الجسم، لافتة إلى أنه برغم زواجها منذ 5 سنوات، وإنجابها 5 أطفال، إلا أن زوجها اعتاد ضربها ومعاملتها بقسوة، بداية من أول شهور الزواج بسبب خلاف مع أسرتها، منعها على أثره من زيارتهم بشكل مستمر، فضلا عن إرغامها على كتابة إيصال أمانة في بداية الزواج، وضمانته في 3 قروض من 3 بنوك مختلفة.

تعذيب 3 ساعات وإتهام بالخيانة

خلال التعذيب المستمر 3 ساعات متواصلة من 1 صباحًا إلى 4 فجرًا، بحسب «فيبي»، أراد زوجها تسجيل اعتراف لها أنها على علاقة بنجل شقيقه، وعند رفضها لعدم حدوث ذلك، استمر في تعذيبها، لافتة إلى أنه هدد والديها برفقة أشقائه، بسبب ما قضاه من أيام في الحجز بعد تقديمهم محضرا في حقه برقم 4702، نيابة قنطرة غرب، ما جعلهم يفرون هربًا من بطشه إلى القاهرة لدى أحد أقاربهم.

تفاصيل جديدة يكشفها الزوج

رواية جديدة ومختلفة تمامًا، قالها الزوج إسحاق ناشد عبد الله لـ«الوطن» بعد تواصلنا معه؛ للرد على اتهامات زوجته، حيث ذكر أنه لم يكن هناك خلاف بينه وبين زوجته منذ بداية الزواج كما ادعت، وأن كل ما حدث سببه والدها بطلبه من «إسحاق» اقتراض مليون جنيه له؛ لاحتياجه هذا المبلغ في تجارته: «مفيش 3 قروض هو واحد بس بمليون جنيه وكان له هو».

إسحاق: سرقت 265 ألف من فلوسي وقدمتهم لوالدها

وعد والد «فيبي» زوجها أن يسدد القرض في ميعاده، إلا أن ذلك لم يحدث، بحسب ما ذكره «إسحاق»، ووجد نفسه مطالبًا بتسديد الأقساط: «القرض ضمني فيه مراتي علشان حمايا مرضيش، ووافقت بسبب زنهم والنكد في البيت»، لافتًا إلى أن أسرة زوجته لم تكتف بذلك، بل اكتشف أن «فيبي» أعطت والدها 265 ألف جنيه، من أموال زوجها دون علمه، ليفض شراكته مع أشقائه: «بسيب فلوسي في البيت وعرفت بالموضوع من مكالمة مُسجلة بينها وبين أبوها على تليفونها».

الزوج: كنت نائما وقت قفزها من شرفة المنزل

بعد معرفة «إسحاق» بذلك الأمر، وإلحاحه أكثر من مرة على زوجته بأن يعيد والدها الأموال، ويلتزم في سد أقساط البنك، لم يكن أمام «فيبي» سوى الهرب، بعد اتفاقها مع والدها الذي قرر أن يأتي لها تحت المنزل وينتظرها: «ماعرفش هى نطت علشان تعمل محضر ولا علشان حاولت تهرب لأني بكون قافل الباب بالمفتاح»، لافتًا إلى أنه في ذلك التوقيت كان نائمًا، واستيقظ على صياح أطفاله، ليجد زوجته ملقاة على الأرض أسفل المنزل.

تغيير أقوال «فيبي» في المستشفى

ذكر «إسحاق» أنه نزل على الفور لنقل زوجته إلى المستشفى، بمساعدة الجيران، ونفى ما ذكرته بأنه حاول إخفاء الأمر وسحبها لداخل المنزل، مقدمًا صورًا لأقوال الجيران في المحضر، والتقرير الطبي الذي يثبت كذب زوجته بشأن إصابتها بكسور في فقرات القطنية والحوض، لافتًا إلى أنه بعد التوجه إلى المستشفى، وعمل محضر بالواقعة، ذكرت «فيبي» في بداية التحقيق أنها انزلقت من على سلم المنزل، وبعد وصول والدها غيرت أقوالها إلى أنها قفزت من شرفة المنزل هربًا من التعذيب: «أبوها وصل المستشفى بعد ساعة ونصف والمفروض هو جاي من الصعيد أقل حاجة 6 ساعات، ده معناه إنه كان موجود أصلا».

وعن اتهامه لها بأنها على علاقة بنجل شقيقه، أكد «إسحاق» أنها تكذب في ذلك الأمر، حيث إن ذلك الشاب يعتبره ابنه: «بيقولي يا أبويا هتهمها معاه إزاي»، مضيفًا أن والدها اخترع كل هذه القصص، حتى لا يعيد الأموال التي عليه، ولا يسدد قرض البنك، وأنه كتب إقرارًا موثقًا بأن «إسحاق» لم يسبق له سوء معاملة ابنته، وذلك مقابل ألا يذكر الزوج في المحضر أن زوجته سرقت الأموال من المنزل؛ لتعطيها لوالدها: «أنا كنت بقف معاهم في كل حاجة لكن دلوقتي ميلزمونيش».