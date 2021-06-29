«الأرصاد» توضح أسباب تأثير الحرارة والرطوبة المرتفعة على حالة الطقس

مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنّ سبب إحساسنا بحرارة الطقس هو الارتفاع الشديد في نسب الرطوبة على أغلب محافظات الجمهورية.

إذ أوضحت هيئة الأرصاد عبر منشور عبر صفحتها الرسمية، أنّ ارتفاع الحرارة والرطوبة يحدث في مصر دائمًا خلال شهري يوليو وأغسطس، وشهر أغسطس هو الأعلى رطوبة على الإطلاق خلال العام، لتتجاوز الرطوبة 90% بالمدن الساحلية، و80% على القاهرة، وتزيد هذه النسبة من الإحساس بحرارة الجو.

وأضاف الخبراء أنّ نسب الرطوبة العالية تأتي من تبخر المياه، إذ تتبخر المياه الأكثر دفئًا بسرعة أكبر، لذلك تكون المناطق الأكثر رطوبة بالقرب من البحر الأحمر وبالتالي تكون المدن المطلة على البحر الاحمر الأعلى إحساسًا بالحرارة خلال العام.

لماذا يكون الإحساس بحرارة الجو أعلى مع زيادة نسبة الرطوبة؟

وقال خبراء الهيئة، إنّ التعرق في حد ذاته لا يفعل شيئًا لتبريد الجسم، ما لم تتم إزالة الماء بطريقة التبخر، والرطوبة النسبية العالية تؤخر التبخر، وبالتالي يتم استخراج الطاقة الحرارية اللازمة لتبخير العرق من الجسم وبالتالي تبريده، وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية العالية يبذل الجسم كل ما في وسعه للحفاظ علي درجة حرارتة الداخلية، وعندما يتجاوز اكتساب الحرارة المستوى الذي يمكن أن يزيله الجسم، أو عندما لا يستطيع الجسم تعويض السوائل والأملاح المفقودة من خلال العرق، تبدأ درجة حرارة اللب الداخلي للجسم في الارتفاع، وعندما يكون الطقس حارا وجافا يمكن احتماله أكثر عندما يكون حارًا رطب.

وكانت هيئة الأرصاد، أشارت إلى أنّه حتى الآن، يستمر تأثر البلاد بطقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تشهد البلاد مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، حيث تقترب درجات الحرارة من حاجز الـ40 درجة، ولم تشر الخرائط حتى الآن، إلى أي تحسن في حالة الطقس.

كما أهابت الهيئة بالمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة، والإكثار من تناول المشروبات الباردة.