هيئة الأرصاد: استمرار الموجة الحارة لمدة 6 أيام مقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، أي أن الموجة الحارة ستستمر لمدة 6 أيام على الأقل، بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على مصر بقيم ضغطية مختلفة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأوضحت إيمان شاكر، خلال مداخلة عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن منخفض الهند الموسمي لا يستمر طيلة شهور الصيف، لكنه يؤثر على البلاد معظم أشهر هذا الفصل، وهذا ما يؤدي إلى تلطيف درجات الحرارة.

ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: «ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، فمثلا درجة الحرارة المقاسة في الظل بالقاهرة تقدر بنحو 41 درجة تحت أشعة الشمس، وبخاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة»، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في السواحل الشمالية مازالت تتراوح بين 32 و33 درجة، وتكون نسب الرطوبة هناك أكثر ارتفاعا، وتبلغ 90% أثناء الليل.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، أن درجات الحرارة في جنوب البلاد تتراوح بين 43 و44 درجة مقابل نسب رطوبة أقل حدة من المناطق الشمالية أو القاهرة أو الوجه البحري، مشددة على تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، منعا للإغماءات والإجهاد الحراري.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء «الملابس القطنية فاتحة اللون، واصطحاب زجاجة مياه، والإكثار من شربها لتعويض العرق الذي يفقده الجسم، مع اصطحاب شمسية في أثناء الخروج نهارا، أو ارتداء غطاء رأس».