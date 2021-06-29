النواب يحيل اتفاقتي قرض لدعم السكة الحديد إلى لجنة النقل

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة النقل، قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو.

كما أحال رئيس المجلس بالجلسة العامة أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

نقل النواب تشييد بالاستثمار في قطاع السكة الحديد

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل، ان مشروعات السكة الحديد مشروعات خدمية حيث يقدم قطاع ومرفق السكة الحديد خدمات حماية اجتماعية، للحفاظ علي حياة المواطن، مشيرا إلى أن الاستثمار في السكة الحديد هو استثمار غير مباشر بتوفير الوقت والجهد للمواطن، وأن القروض مادامت باشتراطات منضبطة فى السداد وعلى عدد سنوات محددة، ونسبة فائدة مقبولة فهي في النهاية من اجل مصلحة وسلامة المواطن .

وقال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية انتهت إلى أن الاتفاقيتين لا يوجد فيها ما يخالف القانون والدستور . وتناقش لجنة النقل الاتفاقيتين واحالتهما الى الجلسة العامة للتصويت النهائي على الاتفاقيتين