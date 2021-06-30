كيفية تجديد جواز السفر للمصريين بالخارج أو استخراج بدل فاقد

تلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، العديد من الاستفسارات حول استخراج جواز سفر مصري، منتهي الصالحية أو بدل فاقد، وكثرت الاستفسارات خاصة بعد جائحة كورونا، وعدم قدرة المصريين في الخارج للذهاب إلى القنصليات لتحديده.

وأكدت وزارة الهجرة للمواطنين في الخارج، على التنسيق مع القنصليات في حالة طلب المواطن تجديد جواز سفره في القنصلية، بحيث ترسل الأوراق بالحقيبة على مكتب جوازات وزارة الخارجية، لإدخال البيانات، وبمجرد طباعة الجواز الجديد يقوم برنامج الحاسب بإلغاء وإيقاف الجواز الآخر ويعمم هذا الإلغاء على جميع منافذ الجمهورية.

وأكدت وزارة الهجرة على المصريين في الخارج الحرص على عدم الحصول علي جوازين ساريين في وقت واحد، ولذا فبرنامج الحاسب مبرمج أوتوماتيكيا على استخراج الجديد، وإلغاء السابق فور الطباعة، منعا للخطأ البشرى عند قيام المواطن، وقبل استلام الجواز الجديد، باستخدام الجواز الذي تم إلغاؤه، وعند الوصول للبلاد يتم سحبه في المنفذ حسب التعليمات المنظمة لذلك.

ويرصد التقرير التالي الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج جواز السفر للمصريين بالخارج:

‏‎3 خطوات لاستخراج جواز السفر القديم للمصريين في الخارج

1- مراجعة مكتب خدمة المواطنين بوزارة الخارجية مباشرة، وفي حال وجود الجواز قبل إرساله بالحقيبة، يُسلم له للتمكن من السفر، وله أن يحصل بعد ذلك على جوازه المُلغى من الجوازات بالعباسية للاحتفاظ به وما به من تأشيرات.

2- إرسال الجواز الجديد للقنصلية عن طريق الحقيبة، وللمواطن أن يحصل على خطاب من الخارجية موجه للجوازات يفيد بإلغاء هذا الجواز ويستخرج جوازا آخر للسفر به، وله أن يتسلم الجواز المُلغى.

‏‎3- وصول الجواز للقنصلية يمكن أن يقدِم المواطن تفويضًا لمكتب الخارجية يتم إرساله للقنصلية بالفاكس لتمكين أحد ذويه من استلام الجواز وإرساله له؛ لاستخدامه في السفر، وله أيضا أن يستلم المُلغى من الإدارة العامة للجوازات بالعباسية.