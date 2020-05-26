بعد تفاوض.. استرداد جواز سفر مواطن مصري احتجزه كفيله بلبنان

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في تسليم مواطن مصري جواز سفره المحتجز لدي كفيلة، ورفض توقيع المواطن على إيصال أمانه.

وكان سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة بيروت بتعريف الجالية المصرية بمواقع العمل بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

وتواصل الملحق العمالي شرين عبدالجواد مع صاحب العمل مع تأكيد أن هذا الإجراء مخالف للقانون، وتم التفاوض معه، وبالفعل استجاب وسلم المواطن المصري "أ.ج.م" جواز سفره.

ووجه المواطن الشكر لوزير القوى العاملة على جهود الملحق العمالى والسفارة في هذا الخصوص .

وتناشد وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي ببيروت العمال بعدم التوقيع على إيصالات أمانة أو شيكات على بياض، موضحة أنَّ ذلك يضعف من موقف العامل التفاوضى عند حدوث مشكلة مع صاحب العمل.