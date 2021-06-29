«هربا من زحمة المهرجان».. جميلة عوض تغادر فندق إقامتها في أسوان

قررت الفنانة جميلة عوض، مغادرة فندق إقامتها المخصص لها من قبل إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أسوة بباقي الفنانين المشاركين، إلى فندق آخر بعيدًا عن زملائها، بعد ساعات قليلة من حضورها لمحافظة أسوان للمشاركة في فعاليات المهرجان أسوان الدولي.

جميلة عوض تحضر مع جمهور أسوان عرض فيلم بنات ثانوي على هامش فعاليات مهرجان أفلام المرأة

وكانت الفنانة جميلة عوض، وصلت محافظة أسوان يوم الأحد الماضي، وفور ظهورها ببهو الفندق، التف حولها عدد من الجمهور لالتقاط الصور التذكارية معها، وبعدها حضرت عرض لفيلمها بنات ثانوي، والذي شاركها البطولة فيه هنادي مهنا، مي الغيطي، مايان السيد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي.

وحضر عرض فيلم بنات ثانوي، على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنان أحمد مجدي، وعدد من الجمهور، بسينما الصداقة بأسوان.

وفور عودتها من مشاهدة الفيلم، رفضت الفنانة جميلة عوض، إجراء أي لقاء مع وسائل الإعلام المتواجدة بمهرجان أسوان، مقترحة عليهم التسجيل معها على السجادة الحمراء في حفل الختام المقرر له مساء اليوم الثلاثاء.

ورفضت جميلة عوض، الإقامة في نفس الفندق الذي يتواجد فيه ضيوف المهرجان من مصر وبعض الدول، منهم مصطفى خاطر الذي وصل معها إلى أسوان في نفس اليوم، وهنا شيحة، صبري فواز، ريم البارودي، باسم سمرة، أحمد وفيق، نجوى نجار، وصفية العمري.

وقررت جميلة عوض، الذهاب لفندق آخر بمفردها للحصول على الراحة والاستجمام بعيدًا عن زحمة المهرجان.

جميلة عوض تشارك في حفل ختام مهرجان أسوان لأفلام المرأة مساء اليوم

وكان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لدورته الخامسة، افتتح مساء الخميس الماضي، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتم تكريم الفنانة إلهام شاهين، ودنيا سمير غانم التي اعتذرت عن حضورها وأرسلت فيديو تشكر فيه إدارة المهرجان وأهدت التكريم لوالدها الراحل ووالدتها دلال عبدالعزيز، التي لا تزال تعاني من تداعيات فيروس كورونا، بخلاف تكريم المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والممثلة الفرنسية ماشا مريل.