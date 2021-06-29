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عاجل.. تنسيق الجامعات الخاصة 2021: 80% للهندسة و60% للإعلام و95% للطب

كتب:

أحمد أبوضيف
02:07 م | الثلاثاء 29 يونيو 2021
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى

أقر المجلس الأعلي للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

وتستعرض «الوطن» الحدود الدنيا للتقدم بكليات الجامعات الخاصة، وفقًا لتنسيق العام الماضي، على النحو التالي:

ـ  95% للطب البشري.

- 90% لطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي.

- 80% للهندسة والطب البيطري.

ـ 60% للإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة.

ـ70% للفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

ـ 55% للزراعة وباقي الكليات.

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