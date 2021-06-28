الأعلى للجامعات الخاصة: لا زيادة في أعداد المقبولين بكليات الطب

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلي للجامعات الخاصة، أنه لا زيادة في أعداد الطلاب المقبولين بكليات القطاع الطبي «طب بشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي»، العام الدراسي المقبل بالجامعات الخاصة عن الحدود والنسب المقررة لكل كلية وفقا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات، مشددًا على الالتزام التام بجميع القرارات في هذا الشأن، نافيًا ما تردد على المواقع الإخبارية بشأن زيادة أعداد الطلاب في تلك التخصصات.

غدا.. اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي

وأضاف الغر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية سينعقد غدًا في اجتماعه الدوري؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلق بالعملية التعليمية للجامعات الخاصة واستعدادت الجامعات لتنسيق الجامعات 2021-2022، والعام الدراسي الجاديد والتأكيد على ظهور موعد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك توجهًا بدراسة متطلبات احتياجات السوق المصري من التخصصات العلمية والدراسية التي تهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع، لافتة إلى أن هناك توجهًا بالتوسع من التخصصات التي تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل ووظائف الذكاء الاصطناعي، مؤكدة على أنه لا توجد أي قرارات بزيادة أعداد التخصصات العلمية خاصة الطبية.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، وسط تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، بالإضافة إلى تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى إلى الإلتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بشأن إجراء الامتحانات خلال الفترة الزمنية في شهري يونيو ومطلع يوليو، مع التأكيد على ظهور نتائج الامتحانات خلال موعد أقصاه 30 يوليو المقبل.