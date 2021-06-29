«التعليم»: فتح باب التسجيل للمنح الجامعية لـ140 من طلاب الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع «نيوتن للخدمات التعليمية»، لطلاب الثانوية العامة الحكومي والتجريبي ومدارس STEM.

وقالت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن البرنامج يقدم منحا دراسية لحوالي 140 طالبا في العام الدراسي 2021-2022، للحصول على درجات البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويهدف البرنامج إلى دعم الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، من خلال التركيز بشكل خاص على المجالات الأكاديمية للمياه والطاقة والزراعة والتمريض.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي، هنا

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، لن تكون تعجيزية، وستكون سلسة، وتقيس الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أن الامتحانات ستبدأ في 10 يوليو المقبل، وتنتهى 2 أغسطس 2021، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحماية الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأوضح شوقي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستعقد في 2189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، منها 1794 لجنة إلكترونية، و395 لجنة ورقية، وسيتم التنبيه على الطلاب والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان وعدم نزعها طوال الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه لن يتم تأجيل الامتحانات، حال حدوث موجة رابعة من فيروس كورونا.