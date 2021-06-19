وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس
كتب:
كريم روماني
01:39 م | السبت 19 يونيو 2021
طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس، وأوضحت المديرية أن نسبة النجاح بلغت 81.85%، موضحة أن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 114466 طالبا، لافتة إلى أن عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين تقدموا للامتحانات بلغوا 115132 طالبا وطالبة، مشيرة إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة.
نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بلغت 81.85%
وقالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الشرقية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للفصل الدراسي الثاني، عقدت وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه تم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، لافتة إلى أنه تم تخصيص غرفة علميات مركزية في المديرية لمتابعة سير العملية الامتحانية منذ بداية الامتحانات حتى نهايتها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، مشددة على جميع الطلاب بضرروة كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة، لافتة إلى أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للطلاب المكفوفين بلغت 80%.
وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021محافظة الشرقية
وفي سياق منفصل، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم احتساب درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي من درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، موضحة أن الدرجة العظمى هي 280 درجة، مشيرة إلى أن امتحان الدور الثاني للطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد سيعقد بكامل الدرجات.
وأضافت الوزارة، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الالتحاق بالعديد من المدارس كبدائل للثانوية العامة، مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الثانوي الفني بمختلف تخصصاتها سواء التجاري والصناعي والزراعي، مشيرة إلى أن تنسيق الثانوية العامة 2021 سيتم الإعلان عنه من قبل كل مديرية.
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