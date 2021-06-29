مهندسون وعمال وسائقون وأمن: رابط التقديم لوظائف شركة المياه بالمنيا

أعلن قطاع تنمية الموارد البشرية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، اليوم الثلاثاء، عن فتح التقديم لعدد من الوظائف المطلوبة بالشركة، في أفرعها بمراكز: «مغاغة، مطاى، العدوة، ملوى، بنى مزار».

ويتم التقديم للوظائف المطلوبة للشركة وتشمل مهندسين وفنين وعمال وسائقين وحرفيين وأمن من (هنا)

تشمل الوظائف المطلوبة بشركة مياه المنيا:

1-مهندس صيانة ميكانيكة حاصل علي بكالوريوس الهندسة قسم ميكانيكا قوي.

2-مهندس صيانة كهربائية حاصل علي بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء قوي.

3-مهندس مشروعات حاصل علي بكالوريوس الهندسة قسم مدني.

وظائف شركة مياه الشرب بالمنيا تشمل عمال وفنين وأمن..

4-فني حاصل علي دبلوم صنايع أو معهد فوق متوسط صناعي قسم ميكانيكا-كهرباء-أعمال صحية.

5-مراقب أمن حاصل علي دبلوم تجارة أو معهد فني تجاري أو مؤهل فوق متوسط.

6-حرفي حاصل علي الشهادة الاعدادية او الابتدائية او شهادة محو الامية او شهادة قياس مستوي المهارة

7-سائق حاصل علي الشاهادة الإعدادية أو الإبتدائية أو محو الأمية- رخصة درجة أولي.

8-عامل حاصل علي الشهادة الإعدادية أو الإبتدائية أو شهادة محو الأمية.

اعتماد الموازنة المالية لشركة مياه الشرب بالمنيا...

وأعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الجمعية العمومية العادية اعتمدت الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث عقدت الجمعية العمومية لشركة مياه الشرب والصرف برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الجمعية العامة، اجتماعا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات.

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