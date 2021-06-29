تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة المنيا: 230 حد أدنى 

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، عن تنسيق الثانوية العامة 2021، موضحة أن محافظ المنيا اعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2021 / 2022، موضحة أنه تم تحديد مجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 190 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 180 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص.

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة المنيا: يتم على أساس درجات الطالب في التيرم الثاني

وقال محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقى الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته المختلفة ( صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج )، موضحا أن محافظ المنيا اعتمد محافظ المنيا، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري- فندقي ) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج ، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة المنيا يتم للحاصلين على الشهادة الإعدادية

وأضاف، في بيان له، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالبا، حضر منهم 99001 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالبا، مشيراً إلى أن الإمتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن التنسيق يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، موضحة أن امتحانات التيرم الأول لا يتم إدراجها في تنسيق الثانوية العامة أو أي مرحلة تعليمية بعد الإعدادية.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وشروط مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحة أن هذه المدارس تتمثل ف مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية،ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، و مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

بالإضافة إلى مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، ومدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية،