بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لـ«بئر مسعود» بالإسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شارة بدء تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود بتكلفة 25 مليون جنيع بمدة تنفيذ 6 أشهر، بمنطقة «بئر مسعود»، بنطاق حى المنتزه أول.

مشروع الهوية البصرية يبدأ من «بئر مسعود»

وقال اللواء محمد الشريف، إن المشروع يأتي كبداية لانطلاق تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، والذى يتم بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات.

الشريف: الإسكندرية سيصبح لها هوية بصرية خاصة بها

وأضاف «الشريف»، خلال كلمته على هامش بدء مشروع الهوية البصرية لمنطقة بئر مسعود، اليوم، أن الإسكندرية سيصبح لها هوية بصرية خاصة بها من خلال وسائل المواصلات والأماكن والاعلانات، بالإضافة إلى نمط الخط الخاص بالإسكندرية، والتي ستتفرد به عن أي محافظة أخرى.

الهوية البصرية ستشمل كافة جوانب الحياة في الإسكندرية

وأوضح أن مشروع الهوية البصرية سيشمل كافة جوانب الحياة في الإسكندرية، مما سيكون له انعكاس على المواطنين بالفخر بمدينتهم، وترك بصمة الإسكندرية لديهم.

5 أجزاء لمشروع الهوية البصرية في منطقة بئر مسعود

ولفت إلى أن مشروع بئر مسعود سيشمل 5 أجزاء، أولها الممشى التاريخي لمنطقة بئر مسعود، بالإضافة إلى الممشى الشمالي الذي يطل على البحر والصخور، بهدف ربط الأسرة المصرية مع الطبيعة، والممشى الجنوبي الذي يطل على الشارع الرئيسي، علاوة على ذلك وجود منطقة ألعاب شرق الممشى الرئيسي، وختاماً في غرب الممشى حيث يوجد أكشاك وجبات سريعة وتوفير مبنى إدارة المكان.