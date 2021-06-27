خريطة إزالة العشوائيات في الإسكندرية.. اعرف التكلفة والجدول الزمني

عام ونصف قد مروا على خطة إزالة العشوائيات في الإسكندرية، وبالتحديد توقيع اتفاقية التعاون بين محافظة الإسكندرية، وصندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والذي هدف حينها على تطوير 7 مناطق عشوائية في الإسكندرية، أحدثها منطقة نادي الصيد التي يتم نقل سكانها في الوقت الجاري إلى بشائر الخير 3، في ظل خطة الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تفاصيل إزالة العشوائيات في الإسكندرية

في ديسمبر عام 2019، كانت البداية في توقيع ذلك البروتوكول، الذي يهدف إلى تطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بينما كان من المفترض أن يكون قد انتهت كافة المناطق من عمليات التطوير في 30 يونيو الجاري، حيث إن أقصى مشروع كان سيستغرق 18 شهرًا من حينها، إلا أن جائحة كورونا قد أحالت عن ذلك.

تكلفة إزالة العشوائيات في الإسكندرية

تبرز «الوطن» 7 مناطق عشوائية تحتاج إلى التطوير بتكلفة تبلغ 811 مليون جنيه، مقسمة كالآتي:

- منطقة العصافرة قبلي المنتزه ثان بتكلفة 244 مليون جنيه.

- منطقة الحضرة الجديدة بحي وسط بتكلفة 148.3 مليون جنيه.

- منطقة محسن الكبرى بالمنتزه أول بتكلفة 108.2 مليون جنيه.

- منطقة نادي الصيد بحي وسط بتكلفة بتكلفة 89.6 مليون.

- منطقة الدخيلة بحي العجمي بتكلفة 85.3 مليون.

- منطقة سيدي بشر قبلي بالمنتزه أول بتكلفة 74.8 مليون.

- منطقة دنا والمحروسة بحي شرق بتكلفة 60.6 مليون.

الجدول الزمني لإزالة العشوائيات في الإسكندرية

وبرز الجدول الزمني لإزالة العشوائيات في الإسكندرية قرابة 10 سنوات، وفقًا لتصريح سابق للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الذي قال في فبراير من العام الماضي، إنّ المحافظة تستعد لتوديع العشوائيات نهائيا خلال العشر سنوات المقبلة، بداية من 2020 حتى 2030.

إلا أنه يوجد جدول زمني خاص بتطوير العشوائيات والذي يخص الـ 7 مناطق التي تم ذكرهم، حيث برز أقصى موعد 18 شهرًا من تاريخ توقيع بروتوكول التعاون الذي انقضى عليه بالفعل تلك المدة إلا أن جائحة كورونا قد احالت عن ذلك، حيث أنه كان من المفترض أن يكون قد انتهى حاليًا تطوير منطقة العصافرة والتي تعد الأكبر تكلفة والأطول مدة إلا أنه تم إنجاز 83% منها فقط.