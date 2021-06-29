بدء حملة تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية داخل قرى مركز المنيا

بدأت فاعليات الحملة القومية لتطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بقرى مركز المنيا، اليوم الثلاثاء.

وتابع الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال الحملة داخل قرية «نزلة حسين»، وكذلك استخدام كافة اللقاحات اللازمة لتحصين الماشية ضد الحمي القلاعية لتشمل الأبقار والجاموس والأغنام في اطار تنفيذ الخطة المستهدفة كل أربعة أشهر .

وأوضح «قياتي»، أنه تم تطعيم 136 أبقار و34 جاموس بقرية سواده ونزلة عبيد و طهنا الجبل، وجاري استكمال الجرعات بنزلة حسين وذلك لمنع ظهور أمراض بالماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

و أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، الأحد الماضي، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وذلك بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه سوف يتم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وإطلاع المربين على المرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، من خلال اتباع السبل التي تكفل الوقاية.

علي جانب أخر، واصلت الوحدات المحلية في المنيا، حملات النظافة والتطهير ومتابعة إتخاذ الاجراءات الوقائية والاحتزازية ومنها إرتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن والمناطق الحيوية والمنشآت العامة والحكومية منعا لانتشار فيروس كورونا.