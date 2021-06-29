بدء حملة تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية داخل قرى مركز المنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:26 م | الثلاثاء 29 يونيو 2021
حملات تطعيم
بدأت فاعليات الحملة القومية لتطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع بقرى مركز المنيا، اليوم الثلاثاء.
وتابع الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال الحملة داخل قرية «نزلة حسين»، وكذلك استخدام كافة اللقاحات اللازمة لتحصين الماشية ضد الحمي القلاعية لتشمل الأبقار والجاموس والأغنام في اطار تنفيذ الخطة المستهدفة كل أربعة أشهر .
وأوضح «قياتي»، أنه تم تطعيم 136 أبقار و34 جاموس بقرية سواده ونزلة عبيد و طهنا الجبل، وجاري استكمال الجرعات بنزلة حسين وذلك لمنع ظهور أمراض بالماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية.
و أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، الأحد الماضي، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وذلك بجميع مراكز المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه سوف يتم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وإطلاع المربين على المرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، من خلال اتباع السبل التي تكفل الوقاية.
علي جانب أخر، واصلت الوحدات المحلية في المنيا، حملات النظافة والتطهير ومتابعة إتخاذ الاجراءات الوقائية والاحتزازية ومنها إرتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن والمناطق الحيوية والمنشآت العامة والحكومية منعا لانتشار فيروس كورونا.