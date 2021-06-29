تامر حسني يحقق مليون جنيه بفيلمه «مش أنا» فى دور العرض

تصدر اسم الفنان تامر حسني محركات البحث على «جوجل»، بعدما حقق بفيلمه «مش أنا» مليونا و73 جنيه، أمس الاثنين، بدور العرض، ليتصدر قائمة الأفلام المطروحة في السينمات حاليا، وفي المقابل حقق فيلم «أحمد نوتردام» لـرامز جلال، 61 ألف جنيه، وفيلم «ماما حامل» 53 ألفا، و«ديدو» 39 ألفا، و«ثانية واحدة» 10 آلاف جنيه.

ونافس الفنان تامر حسني تلك الأفلام، ولكنه تصدر البطولة بشكل واضح منذ بداية عرض الفيلم بدور العرض، خاصة وأن العمل كوميدي اجتماعي، وفكرته مختلفة بالنسبة للجمهور، كما أنه يناسب جميع الفئات العمرية.

معلومات عن فيلم «مش أنا»

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، الفنانة حلا شيحا، وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، وآخرين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبدالرحمن، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

ولاقت قصة الفيلم إشادات من الجمهور، خاصة وأن قصة الفيلم مختلفة، وتدور حول شاب يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسني، وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته -الفنانة سوسن بدر- لأنها أيضا مريضة.

ويعود الفنان تامر حسني للسينما بعد غياب لمدة تزيد عامين، منذ فيلم «الفلوس» الذي قدمه عام 2019، بجانب زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وقد احتفل عدد كبير من الفنانين وأسرة تامر حسنى بالفيلم الجديد، ومن أبرزهم زوجته بسمة بوسبل التي هنأته بطرح الفيلم قائلة، «مبروك حبيبي، أنا فخورة بك وبكل الفريق الذي شارك في عمل هذا الفيلم الرائع، بالنسبة لي هذا هو واحد من أفضل الأفلام التي رأيتها في حياتي ..بارك الله فيك وبالنجاح دائما».